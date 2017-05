Ümber Tamula järve jooksu võitsid Olavi Allase ja Annika Rihma

Nelja-viieliikmeline juhtgrupp püsis koos esimesed kaks kilomeetrit. Seejärel eraldusid neist Olavi Allase, Jan Õiglane ja Anti Puustus. Kolmanda kilomeetri lõpus tõstis Allase tempot ja sai niimoodi teise ees vahe sisse. Allasele ei suutnud keegi tempoga vastu seista. Mees tegi järvele 7,5 km pikkuse tiiru peale ajaga 23.39,2. "Tahtsin juba ammu proovida mõnd selle sarja etappi, aga ajaliselt ei ole need sobinud või on liiga pikad. Sel aastal otsustasingi, et jätan ümber Viljandi järve jooksu vahele ja proovin ümber Tamula järve jooksu," ütles Allase ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Allase kattis esimesed neli kilomeetrit 3.05-3.10 tempos. Peale seda tuli kaks kilomeetrid soist ala, kus tempo langes tal 3.40 peale, kuid vahe jälitajatega ikkagi suurenes. "Viimasel pooleteisel kilomeetril pigem jälgisin seljatagust. Jalad olid muda ja vett täis. Arvan, et tegin õige otsuse, et enne sood asjad ära klaarisin, sest pärast oleks asfaldil raske olnud rütmi taastada," leidis Allase.

Teise koha sai Anti Puustus (TÜASK) 24.05,7-ga. Kolmandaks tuli Jan Õiglane (EMÜ SK) ajaga 25.01,5. Anti Puustus jäi oma jooksuga igati rahule, sest lõpuaeg osutus tublisti paremaks kui mullu tema võiduaeg 24.43,6. "Teadsin, et Olavi läheb eest ära. Eks ta ole klassi poolest kõrgem. Vaatasin, et suudan teist kohta hoida ja jooksin "omas mullis." Pehmel rajaosal kolmandal kilomeetril tuli väike vahe sisse Olaviga. Hoidsin ise kruusa peal tagasi, et pehmel pinnasel, mis päris poriseks osutus, toss väljas ei oleks," rääkis Puustus ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Võrumaa pikamaajooksusarja esimese etapi jättis Anti Puustus vahele, sest tegi trennis omale liiga. Mees kaalub praegu, kas minna Otepää-Elva 23 km jooksumaratonile või mitte. Tänavu ta Võrumaa pikamaajooksusarja kaasategemist eesmärgiks ei sea, vaid sihib hoopis linnajooksude sarja, mille esimene etapp Rapla Selveri Suurjooks toimub 14. mail. "Kui klapib, siis teen ka mõne Võrumaa pikamaajooksusarja etapi kaasa," lisas Puustus.

Naistest võitis ümber Tamula järve jooksu üldarvestuses 22. kohal finišeerinud Annika Rihma (Audentese SK) ajaga 28.46,2. Teise koha sai ajaga 30.32,1 suusataja Tatjana Mannima, kes võitis Võrumaa pikamaajooksusarja eelmise etapi – ümber Vaskna järve jooksu. "Olen jooksuga rahul, sest aprillis jooksnud vaid neli korda. Mõnus rada, maastikku ei olnud, aga paar kilomeetrit tuli joosta nagu soos," tunnistas Mannima. Kohe tema järel lõpetas kolmandana Laura Joonas (Orienteerumisklubi Võru) ajaga 30.44,7.