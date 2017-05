Monza ringrajal võetakse sihikule maratoni uhke maailmarekord

Sel nädalavahetusel ründavad kolm tippjooksjat Monza vormelirajal maratonis kahe tunni piiri – ühte maagilisemat piiri jooksualadel. Hetkel kehtiv maailmarekord on 2:02.57 ning see on joostud 2014. aastal Berliini maratonil Keenia sportlase Dennis Kipruto Kimetto poolt. Kahe tunni piiri alistamine tähendaks, et iga kilomeeter tuleks joosta senisest rekordtempost neli-viis sekundit kiiremini.

Kuigi enamik asjatundjaid kahtleb rekordkatse edukuses, on Nike Breaking2 projekt siiski palju meediatähelepanu äratanud, kuivõrd väga põhjalikult on keskendutud keskkonnatingimustele, riietusele, varustusele, mis tavamaratonidel jooksja kontrolli alt välja jäävad, vahendab Marathon100.com.

Näiteks pole rekordkatse täpne stardiaeg või isegi päev hetkel lõplikult fikseeritud - see otsus võetakse vastu ilmaoludest lähtuvalt.

Maratonidistants läbitakse väga laugel 2405 meetri pikkusel Monza vormelirajal ning jooksjatele on abiks tipptasemel tempomeistrid. Näiteks aitab jooksjatel tempot hoida viis korda olümpiamängudel võistelnud Keenias sündinud ja praegu USA-d esindav Bernard Lagat. Jäneste nimekirjas on ka juunioride maailmameister Selemon Barega, tuntud maratoonar Abdi Nageeye ja teisigi.

Tempomeistreid on kolmel maratoonaril abiks koguni 18 ning nad on jagunenud kuude kolme jooksja gruppi. Korraga on rajal kaks gruppi, kes jooksevad kindlaksmääratud tempos kaks ringi ehk 4,8 km, misjärel puhatakse raja kõrval nelja ringi ehk 9,6 km võrra.

Monza ringraja kõrguste vahe on tühised 5,35 meetrit, s.t., ringraja kõrguste vahe on väiksem, kui ühegil linnamaratonil, mis annab jooksjatele maailmarekordi ründamisel tuntava eelise.

Kahe tunni piiri ründavad jooksjad on Eliud Kipchoge Keeniast, Lelisa Desisa Etioopiast ning Zersenay Tadese Eritreast.

Kogu projekti kurioosumiks on kahtlemata tõsiasi, et Monzas joostud tipptulemus ei ole rekordikõlbulik vaatamata sellele, et jooksurada seda on. Ent projekti vedav meeskond on märkinud, et nende eesmärgiks pole mitte uue ametliku maailmarekordi püsitamine, vaid potentsiaali näitamine – kuhu võib sobival rajal, kliimatingimustes ning varustusega maratonis jõuda.