U-19 saalihokikoondis jätkas MM-il 12:1 võiduga

Eesti parimaks mängijaks tunnistati kaks väravat visanud Simon Georg Mahla. Samamoodi kahe tabamuseni jõudsid ka Heino Avi, Morten Talviste ja Andreas Õun. Ühe väravaga toetasid omasid Kermo Uue, Artur Okruzko, Egert Unga ja Kevin Poom.

Peatreener Marko Saksingu sõnul oli eeldatavalt kohtumise favoriit Eesti. Kuna kodune viie mänguni peetud finaalseeria on värskelt selja taga, oli tänane mäng hea võimalus poistele puhkust anda.

"On teada, et finaalseeria on veel jalgades, seetõttu lasin erinevatel mängijatel kolmandike kaupa puhata. Poistel oli raske end tänaseks mänguks motiveerida, mängu võeti üsna kergelt. Mänguga võib tervikuna väga rahule jääda - palli valdasime peamiselt meie, 12:1 on korralik skoor," lausus Saksing alaliidu pressiteate vahendusel.

"Võis arvata, et võit tuleb vaid ära vormistada ja hea emotsioon homseks kaasa võtta. Homme on poolfinaal Austraaliaga, kellega kohtumine tuli meile pigem üllatusena. Tuleb oluline mäng, suuri muudatusi ilmselt siiski ei tee, aga eks hommik on õhtust targem."

Treener Tõnu Salmi hinnangul võtsid mängijad kohtumise algust pisut liiga kergelt, teisel kolmandikul hakati pingutama ja kolmandal läks mäng käima. "Raske on kohe algusest motiveerida, kui on teada, et vastane on eeldatavasti nõrgem. Küll aga saadi mäng käima ja tulemus kajastub resultaadis."

"Hea on, et oleme kõik mängud saanud mängida kolme viisikuga, mängu koormus on jaotunud ühtlaselt ja ehk aitab poistel kogu turniiri vältel teravana püsida. Iga vahetusega läheb mängijate koostöö paremaks, pikem kokkumäng on viinud järjest parema tulemuseni. Homset mängu Austraaliaga tuleb targalt mängida, mitte emotsiooni pealt."

B-divisjoni poolfinaal Austraaliaga algab laupäeval kell 17.00.