Kõik abilised vallandanud Djokovic alustab puhtalt lehelt

Teiste seas katkeb Djokovici ja Marian Vajda kauaaegne töösuhe. Endine Slovakkia tipptennisist oli serblase taustameeskonnas enam kui kümme aastat ehk pea kogu Djokovici profimängija karjääri.

Lisaks ei jätku ka Djokovici koostöö füüsilise ettevalmistuse treeneri Gebhard Gritschi ja füsioterapeut Miljan Amanoviciga. Juba detsembris teatas serblane, et tema abilisena ei jätka Saksamaa tennisekuulsus Boris Becker.

"Ma olen Mariani, GG ja Miljani kümnendi kestnud sõpruse, professionaalsuse ja pühendumuse eest minu karjääri eesmärkide täitmisel igavesti tänulik," kirjutas Djokovic oma koduleheküljel.

"Nad olid mulle alati tõukejõuks ja taganttuuleks. See ei olnud lihtne otsus, aga tundsin, et pean selle tegema," jätkas serblane. "Naudin teekonda. Tunnen, et alustan midagi uut ja mulle see väljakutse meeldib. Ma olen jahimees ja minu suurim eesmärk on leida taas võidusoon."

Djokovici viimane turniirivõit jääb jaanuari algusesse, kui ta alistas Katari lahtiste finaalis maailma esinumbri Andy Murray. Austraalia lahtistel piirdus ta aga vaid teise ringiga, kus alistus usbekk Denis Istominile.

Järgnenud turniiridel kaotas serblane kahel korral Austraalia vastuolulisele tõusvale tähele Nick Kyrgiosele ja viimati Monte Carlo turniiri veerandfinaalis belglasele David Goffinile, aga loovutas ühe seti ka kahes esimeses ringis.