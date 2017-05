35. Tartu Jooksumaratoni suurfavoriit on Mukunga Wachira

Kuigi aastase vahe järel on Tartu Jooksumaratonil taas stardis Eesti üks paremaid pikamaajooksjaid Roman Fosti, on 23 km distantsi selgeks soosikuks siiski Eestis elav keenialane Ibrahim Mukunga Wachira.

Kahel eelmisel aastal Elvas triumfeerinud Mukunga Wachira kübaratriki vormistamist soodustab tõsiasi, et Fosti tuleb starti tugeva treeningu pealt ning viimase peamine siht on pigem olla löögihoos 20. mail joostaval Göteborgi poolmaratonil. „Tulen Tartusse, et teha üks tugev treeningjooks. Kindlasti ma Tartu Jooksumaratonil tippvormis ei ole ja ilmselt esikohale ei konkureeri, kuid pjedestaalikoha nimel võitlen siiski,“ rääkis Fosti pressiteate vahendusel.

Suurfavoriit Mukunga Wachira, kes alles esmaspäeval kaitses Viljandi järvejooksu mullust tiitlit, pakatab enne Tartu Jooksumaratoni enesekindlusest. „Igal juhul on rajarekord (Wachira eelmise aasta võidutulemus 1.13.30) ohus. Olen väga heas vormis ja pühapäevaseks stardiks taastun Viljandist kindlasti ära,“ ütles Wachira.

Ka naiste seas on mullune võitja Kaisa Kukk stardis. Küll aga on ta sel aastal vaevelnud vigastuste küüsis, mistõttu Kukk ennast võidupretendendiks ei pea. „Vorm ei ole praegu hea, kuna aasta alguses olid probleemid vigastustega. Praegu pigem ei usu, et suudan võitu korrata, kuid annan endast parima. Vähemasti on rada mõnusalt mägine ja raske, mis mulle kindlasti sobib,“ kommenteeris Kukk hetkeseisu. Jooksu soosikuteks peab ta enda asemel Olga Andrejevat ja Moonika Pilli.

Kindlasti saab Jooksumaratoniga selgemaks ka seis Tartu Maratoni Kuubik 2017 pingereas. Otepääl asuvad Kuubiku liidrisärkides rajale endine Eesti suusakoondislane Vahur Teppan ja Jaanika Paalmäe, kes Jooksumaratonile startijatest said 44. Tartu Maratonil kõrgeimad kohad – suusamaratonil saavutas Teppan meeste seas 19. ja Paalmäe naiste konkurentsis 9. koha. Tervet Kuubiku pingerida enne Jooksumaratoni saab vaadata siit.

35. Tartu Jooksumaratoni nädalavahetuse programm algab aga juba täna õhtul, kui Tartus, Tähtvere Spordipargis saab kell 19.00 õhtul stardi Heateo jooks, kuhu on oodata kuni 2000 osalejat. Sel aastal kogutakse Heateo jooksuga raha 3-aastase Mihhaili toetuseks, kes põeb haruldast haigust nimega Micheli aplaasia.

Homme, 7. mail kogunevad alates kella 11-st Tartus, Tähtvere spordipargis stardijoonele lapsed ja noored, kes osalevad 35. Tartu Jooksumaratoni lastejooksudel. Starti on oodata kuni 4000 last.

35. Tartu Jooksumaratoni 23 km distants saab stardi pühapäeval kell 11 Otepäält, Tehvandi staadionilt. Keskmine, 10 km distants ja lühike, 5 km jooks stardivad Tartumaa Tervisespordikeskusest vastavalt kell 13.00 ja 13.30. Kõik distantsid finišeeruvad Elva külje all Tartumaa Tervisespordikeskuses. Kokku on pühapäeval starti oodata ligikaudu 3500 jooksjat ja kepikõndijat.