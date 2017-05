FOTOD | Renoveeritud Kalevi spordihall avab reede õhtul ametlikult uksed

1962. aastal ehitatud Kalevi Spordihalli renoveerimistööd algasid eelmise aasta kevadel. Hoone konstruktsioonid olid väga halvas seisukorras ning palju raudbetoonist paneele ja talasid tuli välja vahetada. Kuna tegemist on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all oleva hoonega, siis eritingimustele vastavalt taastati esifassaadi pannoo, samuti restaureeriti kogu esifassaad ning maamärgina olev katlamaja korsten. Hoone sees säilitati fragmendid kunagistest tribüünidest ning kogu siseinterjöör on taastatud endisel kujul, kirjutab portaal tallinn.ee.

Hoone renoveerimisel soojustati spordihalli välisseinad ning katus. Lammutati saalis olnud betoonist tribüünid. Spordisaali põrandapind on võrreldes eelnevaga 90 cm võrra allpool. Sellega võideti põrandapinda niipalju juurde, et spordihallis on neli ristipidi täismõõdus korvpalliväljakut. Hallis on teleskooptribüünid 1780 istekohaga. Koos galeriidel olevate seisukohtadega mahutab hall ca 2000 pealtvaatajat.

Spordihalli katusele paigaldati päikesepaneelid, millega köetakse soojaks spordihalli olmevesi. Spordihalli paigaldati LED valgustid, millega tagatakse kvaliteetsed teleülekanded. Samuti on välja ehitatud uued helisüsteemid ning paigaldatud on kõikidele rahvusvahelistele nõuetele vastavad tablood.

Linna poolt tehtud investeeringu kogumaht on 8,6 miljonit eurot.

Kalevi Spordihalli projekteerisid arhitektid Peeter Tarvas ja Uno Tölpus ning see avati pidulikult 24. novembril 1962. Hoone peasissekäigu kohal on modernistlik pannoo, mille vasakul poolel on kujutatud võimlejatüdrukut lindiga ja paremal seisab kolm figuuri. Pannoo kujundasid Valli Lember-Bogatkina ja Margareta Fuks.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas sõnul tekib Kalevi Spordihalli, remonditava Kalevi Keskstaadioni ja Tallinna Spordihalli vahelisse kolmnurka erinevate spordialade tõmbekeskus, kus väga paljude spordialade esindajad leiavad endale mitmekülgseid ja tänapäevaseid harjutamisvõimalusi. „Kergejõustikust korvpallini, tennisest tõstmiseni, kõikidel on põhjust tulla Herne ja Staadioni tänava piirkonda, kus paiknev kompleks kujuneb sisuliselt Tallinna spordipooluseks,“ sõnas Aas.