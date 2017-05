Tartu Jooksumaratonile saab registreerida ka maratonihommikul

Viimati sai Klubi Tartu Maraton poolt korraldavatel üritustel kohapeal registreerida ca 15 aastat tagasi. „Sellekevadise heitliku ja külma ilma tõttu on inimesed välisüritustel osalemisega olnud ettevaatlikud, kuna ilm ei ole näiteks rattasõiduks või jooksmiseks olnud just kuigi ahvatlev. Teine asjaolu on see, et kultuuriürituste konkurentsi rohkus sunnib ka meid olema nii paindlik kui võimalik – peame püüdma käia ajaga kaasas,“ põhjendas võistluste direktor Indrek Kelk otsust huvilistele taas pakkuda kohapealse registreerimise võimalust.

35. Tartu Jooksumaratoni programm jätkub juba täna kell 19, kui Tartus, Tähtvere spordipargis toimub Heateo jooks. Homme peetakse Tähtvere spordipargis traditsioonilised Jooksumaratoni lasteüritused, kuhu on oodata ligi 4000 last. Tartu Jooksumaratoni põhipäeval ehk 7. mail on jooksu- ja kepikõnnisõpradel võimalik valida 23 km, 10 km ja 5 km distantside vahel. 5. mai seisuga on Jooksumaratoni põhidistantsidele registreerunuid kokku 3453, neist ligi pooled pikimale, 23 km distantsile.

Lisaks kohapealsele registreerimisele saab end kuni reede õhtuni kirja panna Internetis, samuti on laupäeval kella 17-ni võimalik end registreerida Lõunakeskuse liuväljal asuvas Tartu Jooksumaratoni võistluskeskuses.

Kohapealse registreerimise ajakava ja tingimusi vaata lähemalt SIIT.