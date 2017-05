New York Rangers viigistas kindla võiduga seeria Senatorsi vastu

Võitjate poolel viskas kaks väravat Oscar Lindberg ning ühe tabamuse said kirja Nick Holden ja Chris Kreider.

Mängu kokkuvõtvat videot näeb SIIT.

Lisaks mängule kaotas Senatorsi meeskond ka oma põhikaitsja Erik Karlssoni, kes lahkus mängust teisel kolmandikul vigastuse tõttu. Peatreener Guy Boucher lootis pärast kohtumist, et kogu senise play-offi kergete traumadega mänginud rootslane on järgmiseks kohtumiseks rivis tagasi.

Kuigi seeria on viigis 2:2, siis huvitava faktina on Rangers kogu seeria jooksul mängudes olnud kaotusseisus vaid 4 minutit ja 11 sekundit. Mänge juhtinud on Rangers peaaegu 150 minutit ja viigiseis on tablool olnud peaaegu 109 minutit.

Seeria viies mäng peetakse juba laupäeval Ottawa kodujääl.