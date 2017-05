Tasavägiseks kujunenud „Võrguplatsid korda” rahvahääletus on lõppenud

Elar Kraav on Eesti jõutõstja, kelle tulemuste tabel nii Eesti kui rahvusvahelises mastaabis on võimas. Peale selle on ta praegu ka Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi treener, olles ise alustanud tuntud treeneri Peep Pälli käe all.