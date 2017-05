Eesti taipoksijad võistlevad MM-il Minskis

Koondisesse kuuluvad Andra Aho (-54 kg), Karl Joonatan Kvell (-75 kg) ja Fabio Souza (-57 kg), koondise treenerina on kaasas Kevin Renno.

Andra Aho kaalus, kes pääses loosiga otse veerandfinaali, on kokku 15 naist. Tema esimene vastane selgub Türgi ja Prantsusmaa sportlaste omavahelisest duellist.

Karl Joonatan Kvell, kelle kaalus on 20 meest, läheb esimeses matšis vastamisi India taipoksijaga ja Fabio Souza, kelle kaalus võistleb 16 meest, läheb esimeses matšis vastamisi Bangladeshi esindajaga.

Selle aasta MM-i teeb eriliseks see, et Minskis öeldi ametlikult välja, et võistlusi korraldav organisatsioon IFMA (International Federation Of Muay Thai Amateur) on saanud tunnustatud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt, kelle esindajad on kohapeal ka võistlusi jälgimas.