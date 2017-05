TÄNA | Ida-Virumaa derbis kohtuvad Sillamäe ja Narva (ETV2 kell 19.25)

Kohtumine algab kell 19.25 ning mängu kommenteerib Kristjan Kalkun, stuudiot juhib Tarmo Tiisler.

Enne mängu:

Sillamäe Kalevi peatreener Vadim Dobiža: "Esimese raundi derbimängudes võitis Trans. Me tegime sellest mängust omad järeldused ja hakkame liikuma edasi. Proovime rohkem usaldada meie noori. Ma oma poolt tahaksin kutsuda meie toetajaid staadionile, et kaasa elada ja toetada meid!"

Sillamäe mängija Maksim Lipin: "Oleme väga rahul, et lõpuks ometi saame kodus mängida. Loodan, et me suudame parandada oma eelmiste voorude vead ja rõõmustada kodupublikut võiduga."

Narva Transi peatreener Adiam Kuziaev: "Ei usu, et järgmine mäng on eelmisest väga teistsugune - meid ootab tõsine vastane ja raske mäng. Muidugi on naturaalmuru kunstmurust erinev, nii et võib-olla läheb aega sellega harjumiseks, aga see ei tohi meie meeleolu väga mõjutada. Vigastatud mängijatel läheb natuke paremini ja loodan, et varsti saame juba nendega arvestada."

Narva mängija Ioan Jakovlev: "Ida-Virumaa derbi on eriline mäng ja reedel ootab meid ülioluline kohtumine. Arvan, et võitlema hakkame iga väljaku sentimeetri eest, aga olen kindel, et suudame ka selle kohtumise edukalt lõpetada. Annan endast kõik, et aidata Narva Transil võita!."