Sillamäe ja Narva mängisid Ida-Virumaa derbi viiki

Ioan Jakovlev viis 33. minutil külalismeeskonna juhtima, aga Sillamäe poolelt viigistas kaheksa minutit pärast teise poolaja algust Aleksandr Volkov.

"Meie poolt hea mäng," lausus Transi väravavaht Artur Kotenko. Väljak on selline, et väga raske on midagi ehitada. Võitlus oli väga kõva ja tulemus meie jaoks hea ja Sillamäele ka. Võrdne mäng oli!

Ülejäänud kahes reedeses mängus võttis võidu favoriit, seejuures Tallinna Flora lõi kodus Viljandi Tulevikule lausa seitse vastuseta väravat.

Skoori tegid Rauno Alliku (16. minutil), Mihkel Ainsalu (19.), Rauno Sappinen (29.), Martin Miller (46.), Zakaria Beglarišvili (68.), Mark Anders Lepik (71.) ja Erik Sorga (89.).

Tallinna Levadia võitis võõrsil Pärnu Vapruse 2:1 (21. Svjatoslav Jakovlev, 37. Rimo Hunt - 88. Kristen Saarts).

Tabeliseis: 1. Tallinna FC Levadia 26 punkti (10-st mängust), 2. Tallinna FC Flora 26 (10), 3. Nõmme Kalju FC 20 (9), 4. JK Narva Trans 17 (10), 5. FCI Tallinn 13 (9), 6. Paide Linnameeskond 10 (9), 7. Tartu JK Tammeka 10 (9), 8. Viljandi JK Tulevik 6 (10), 9. JK Sillamäe Kalev 6 (10), 10. Pärnu JK Vaprus 1 (10).

Enne mängu:

Sillamäe Kalevi peatreener Vadim Dobiža: "Esimese raundi derbimängudes võitis Trans. Me tegime sellest mängust omad järeldused ja hakkame liikuma edasi. Proovime rohkem usaldada meie noori. Ma oma poolt tahaksin kutsuda meie toetajaid staadionile, et kaasa elada ja toetada meid!"

Sillamäe mängija Maksim Lipin: "Oleme väga rahul, et lõpuks ometi saame kodus mängida. Loodan, et me suudame parandada oma eelmiste voorude vead ja rõõmustada kodupublikut võiduga."

Narva Transi peatreener Adiam Kuziaev: "Ei usu, et järgmine mäng on eelmisest väga teistsugune - meid ootab tõsine vastane ja raske mäng. Muidugi on naturaalmuru kunstmurust erinev, nii et võib-olla läheb aega sellega harjumiseks, aga see ei tohi meie meeleolu väga mõjutada. Vigastatud mängijatel läheb natuke paremini ja loodan, et varsti saame juba nendega arvestada."

Narva mängija Ioan Jakovlev: "Ida-Virumaa derbi on eriline mäng ja reedel ootab meid ülioluline kohtumine. Arvan, et võitlema hakkame iga väljaku sentimeetri eest, aga olen kindel, et suudame ka selle kohtumise edukalt lõpetada. Annan endast kõik, et aidata Narva Transil võita!."