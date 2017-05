EOK kinnitas Eesti delegatsiooni osalemist PyeongChangi olümpial

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa rõhutas koostöö ja ühiste eesmärkide tähtsust. „Kõik hea algab meist endist ning igaühel on tähtis roll suurte asjade ülesehitamisel ja hoidmisel. Tänan südamest sponsoreid, kes on EOK-d toetanud juba aastaid, ning sponsoreid, kes olümpiaperega täna liituvad. Sponsorlusega tekib vahetu andja-saaja suhe, mida mäletatab terve põlvkond. Koos anname panuse tipp- ja noortespordi arendamisesse, et Eesti lipp lehviks ka edaspidi olulistel spordivõistlustel kõrgelt, ning liikumisharrastuse arendamisesse, et Eesti inimesed elaksid kauem tervemalt ja õnnelikumalt. Suured asjad algavad meist igaühe seest,“ ütles Sõõrumaa.

Uuel olümpiatsüklil aastail 2017-2020 jätkavad Eesti Olümpiakomitee sponsoritena pikaajalised toetajad: mänguportaal PAF, kindlustusfrma ERGO, välireklaamiettevõte JCDecaux, olümpiadelegatsioone rõivastavad Monton ja Nike ning Olympic Casino. Uute sponsoritena lisanduvad kodumaine kaubandusgrupp Coop, autopartner Toyota Baltic ja turvafirma USS Security. Sponsorlepingute kogumaht on 2,5 miljonit eurot, mis suunatakse tippspordi, noortespordi ja liikumisharrastuse edendamisesse.

Olulise tähisena taliolümpiamängude ootuses allkirjastas Eesti Olümpiakomitee täna vastuse Rahvusvahelise Olümpiakomitee ametlikule kutsele osaleda PyeongChang 2018 olümpial, koondis kinnitatakse 2018. aasta jaanuaris. Lisaks sai allkirja ka leping Eesti olümpiadelegatsioonile võistlusriideid tarniva Baltimaade suurima sporditarvete jaemüügiketi Sportlandiga – PyeongChangis võistlevad eestlased esmakordselt Salomoni rõivastuses. Taliolümpia piletipartneriks on Estravel.