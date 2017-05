Kajupank: tänane kaotus tõstis meie enesekindlust

Rapla kasuks 11 punkti visanud Indrek Kajupank sõnas, et rollid olid võrreldes eelmise kahe mänguga vahetunud. "Tartul oli võidupinge väiksem ja nad olid hästi motiveeritud," ütles Kajupank Vikerraadiole. "Hoopis meil oli võitmise hirm ning tegutsesime igas elemendis natuke kehvemalt, mille vastane ära kasutas."

Kajupanga meelest haarasid tartlased kohe initsiatiivi. "Nad said juba alguses kolmeseid ja lihtsaid korve, mida me kahes esimeses mängus ei lubanud," lausus Kajupank. "Kuigi kolmanda veerandaja keskpaigaks oli asi selge, ei andnud me alla, vaid pingutasime lõpuni."

Laupäeval avaneb Raplal uus võimalus finaalikoha tagamiseks. "Nii imelik kui see ei tundu, tõstis tänane päev meie enesekindlust, sest kaotus võttis pingeid maha," sõnas Kajupank. "Laupäeval on meie suur võimalus."