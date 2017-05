Kullamäe: publik andis meile ühe lisakäigu juurde

"Tänan publikut, kes tuli saali," ütles tartlaste peatreener Gert Kullamäe ETV spordisaatele. "See oli meeste jaoks võimas tunne, mis andis meile ühe lisakäigu juurde. Me olime kohe alguses mängus sees, mis tekitas hea tunde. Samuti oli realiseerimine parem, kui kahes eelmises kohtumises."

Kullamäe meelest polnud üllatav, et meeskond suutis enne selg vastu seina mängu ennast koguda. "Korvpalluri töö on ennast iga päev kokku võtta," sõnas Kullamäe. "Mulle tundub, et meile on pandud liiga palju peale igasuguseid asju. Mulle see väga ei meeldi, aga ma arvan, et saime olukorraga hakkama. Ülehomme on juba uus mäng uues karukoopas, kus ei saa lihtsam olema."

Rapla tagamängija Martin Paasoja polnud kaotuse järel löödud. "Samasugune mäng nagu ikka," tõdes Paasoja. "Võib-olla olekski palju tahta, et Tartut 3-0 võita. Me mängime kodus alati paremini ja laupäeval tuleb hea kohtumine."