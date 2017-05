U-16 G4S Noorteliiga Final Four peetakse sel nädalavahetusel Raplas

Noormeeste esimeses poolfinaalis laupäeval algusega kell 13 lähevad vastamisi BC Tartu/Salva ja KK Paulus.

BC Tartu/Salva oli kahe võiduni peetavas veerandfinaalseerias kindlalt üle KK Tallinna meeskonnast. Esimene mäng võideti numbritega 92:71 ja teine 108:88. Avamängus hiilgas 20 punktiga Kerr Kriisa, korduskohtumises paugutas Patrik Peemot vastaste korvi 26 silma.

KK Paulus seljatas veerandfinaalis KK Viimsi/Kesklinna KK/TSK samuti kahe mänguga. 69:49 võidumängus viskas Mihkel Kersalu Pauluse parimana 23 punkti. Teise, tasavägisema mängu võitsid Johan Kärpi hoolealused 75:69.

Teises poolfinaalis laupäeval kell 17 hakkavad madistama Märt Raami juhendatav BC Tarvas/ Rakvere SK I ja SK RIM/TTÜ Korvpallikool Sinine, kelle peatreener on Kaarel Loigu.

Rakvere seljatas veerandfinaalides SK RIM/TTÜ Korvpallikool/TSK meeskonna kahes mängus, 52:44 ja 72:55. Avamängus tõi Martin Laandu võitjate parimana 12 punkti. Teise mängu Rakvere resultatiivsem oli 16 silmaga Andreas Poolen 22 silmaga.

SK RIM/TTÜ Korvpallikool Sinine pani samuti kahes mängus paremuse maksma BC Raplamaa I meeskonna vastu. Napis 86:83 võidumängus kostitas vabaviskeid eksimatult (10/10) visanud Marek Ojamäe Raplamaa noormehi koguni 24 punktiga. Korduskohtumine läks samuti nugade peale, SK RIM võitis mängu ühe korviga, 68:66. Taaskord oli resultatiivsem Ojamäe, seekord 23 punktiga.

Põhiturniiri võitja BC Tartu/Salva peatreeneri Gert Prantsi kommentaar: „Arvan, et väga positiivne nähtus oli poiste väga tubli mäng ilma ühe liidrita (põhiturniiril ei olnud meeskonna juures Kerr Kriisa – toim). Kerkisid esile järgmised kutid ja osad said võimaluse, mida nad olid kaua oodanud. Play-off’is on alati isukas andmine ja nendele mängudele peab minema tõsise suhtumisega."

Pronksikohtumine mängitakse 7. mail kell 14.00. Finaal algab kell 18.00.

Tütarlaste esimeses poolfinaalis laupäeval kell 11 astuvad võistlustulle Pärnu SK ja Audentese Spordiklubi/TSK.

Pärnu SK lunastas põhiturniiri teise kohaga poolfinaalpääseme automaatselt. Audentese Spordiklubi/TSK oli aga kahes mängus selgelt parem S&S võistkonnast. 90:25 võidumängus viskas Audentese parimana Triinu Ojala 20 punkti. Teises mängus kostitas Annaliisa Väljaots vastaseid 15 silmaga. 70:49 võit ja pääs poolfinaali Marek Koitla hoolealustele.

Teine poolfinaal algab kell 15 ja vastamisi lähevad Tartu Kalev I ja BC Kalev/Cramo.

Tartu Kalev I võitis põhiturniiri, millega kindlustati koht Final Fouril. BC Kalev/Cramo võitis kahes mängus veenvalt Tallinna Kalevi naiskonna. Maia Dorbeku juhendatav Cramo võitis esimese mängu 68:46 ja otsustava kohtumise 60:48.

Põhiturniiri võitja Tartu Kalevi peatreeneri Kaire Asi kommentaar: „Suurimat rõõmu on hoobilt raske väljagi tuua – pigem oli sel hooajal väga palju konarusi ja vigastusi. Suur rõõm oligi ehk sellest, et vaatamata kõigele on õnnestunud ikkagi säilitada võitlusvaim. Et võistkond on hoolimata kõigist kodaratesse lendavatest kaigastest ikkagi hakkama saanud."

U-16 tütarlaste finaal peetakse pühapäeval kell 16. Pronksikohtumine algab kell 12.