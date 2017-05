Evertoni juhendav Hollandi legend unistab Barcelona peatreeneriametist

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse kuuluva Evertoni hollandlasest peatreener Ronald Koeman ütles Kataloonia ajalehele Sport, et tema unistuseks on Hispaania tippklubi Barcelona juhendamine.

"Ma tunnen end meelitatuna, et nad minule mõtlevad," sõnas Koeman. "Kõik teavad, et ma olen Barcelona, nad teavad, et armastan klubi, kus ma kasvasin nii mängija kui inimesena."

"Tahan oma treenerikarjääris täita kaks unistust," jätkas Koeman. "Üks neist on Hollandi rahvuskoondise juhendamine. Ma oleks saanud seda teha, aga mind takistasid mu kohustused Evertoni ees. Mu teine soov, mu unistus, on juhendada Barcelonat. See on tõde."

Everton hoiab Premier League'is 58 punktiga seitsmendat kohta ning on kindlustanud koha järgmise aasta Euroopa liigas. "Meil on käsil väga põnev projekt, mida me üritame võimalikult palju tugevdada, et seeläbi järgmisel hooajal Meistrite liigasse jõuda," rääkis Koeman.

"See on hüpotees, millele me keskenduda ei saa," vastas Koeman küsimusele, mida ta teeks, kui Barcelona talle pakkumise esitaks. "Jalgpallis, nagu elus ja äriski saab rääkida ja arutleda kõige üle."

Barcelonas mängis Koeman aastatel 1989-1995, esindades Kataloonia klubi värve 192 mängus.