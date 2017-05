Tartu kesklinnas algab homme superenduro sari

Varem Tartu proloogina tuntud ürituseks on raja äärde oodata suurt hulka pealtvaatajaid, kellele pakutakse vägagi ekstreemset endurosõitu spetsiaalselt selleks ürituseks tehislikest takistustest loodud võistlusrajal. Osaleda saavad nii krossi-, enduro- kui ka trialitsiklitega võistlevad sõitjad. Osalevaid masinaklasse on viis. Hetkeks on registreerunud sportlased Eestist, Lätist ja Soomest.

Superenduro algab kell 16.00, kui algavad kvalifikatsioonid, peale mida antakse juba esimene võistlusstart. Ägedaid sõite saab nautida õhtutundideni.

Laupäeval ja pühapäeval sõidetakse aga Võrtsjärve ääres Enduro Eesti meistri- ja karikavõistluste avaetapp “Võrtsjärve enduro”.

Võistluskeskus asub Väike-Rakkes, kust esimene tsikkel stardib rajale laupäeval kell 12.00 ja pühapäeval 10.00. Ühe ringi pikkuseks on 70 kilomeetrit ja see sisaldab ühte enduro-, krossi- ja ekstreemkatset.