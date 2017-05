Aastaid medalit jahtinud Must jõudis Taanis lõpuks sihile

Võidupunkti tõi klubi kontole ka Must, kes alistas rootslase Jacob Nilssoni tulemusega 21:19, 21:15. Veel sai Vendsyssel võidupunktid naiste üksikmängus, kui Beiwen Zhang (USA) võitis Johanna Magnussoni (Rootsi). Samuti aitasid Vendsysseli võidule naispaar Clara Nistad ja Emma Wengberg (Rootsi) ning segapaar Maria Helsbol ja Lasse Moelhede (Taani).

Raul Musta jaoks on see mitmete Taani kõrgliigas mängitud aastate jooksul esimene medal. Eestlastest on oma klubiga medalile tulnud veel Kati Tolmoff, kes kaks aastat tagasi sai samuti pronksi Team Skælskør Slagelse ridades.