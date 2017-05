Kristian Kullamäe klubi tõusis Bundesligasse

Poolfinaalis jäi Rockets kolmanda asetusega ning põhiturniiril viis võitu enam teeninud Chemnitzi vastu seerias null-kaks taha, kuid võitis kolm viimast kohtumist vastavalt viie, nelja ning kolme punktiga.

"Kui mängu kirjeldada, siis olime kolm veerandit enamasti taga," rääkis Kullamäe Basket.ee-le otsustavast 70:67 võidust. "Kaotusseis oli vist isegi 12 punkti. Neljandal veerandil hakkasid meie visked lõpuks kukkuma ja vahe muudkui sulas."

"Darrell Mitchell on meie poolel hea mängumees, talt on palju ōppida," lisas 25. mail 18-aastaseks saav Kullamäe, kellele eile minuteid ei jätkunud. "Tema näitas ka täna (eile) kõrget taset ja tegi mängu. Kolmesed ja ründelauad olid lõpus kõik meie. Meie fänne oli omajagu. Tõestasime endale, teistele ja skeptikutele, et tähtsad mängud on alles play-off'is!"

Kullamäe klubil seisab ees esiliiga finaal maineka Mitteldeutscheriga, põhiturniiri võitjaga, kes kogus turniiril 11 võitu rohkem. Kullamäe on Oettingeri eest käinud 20 kohtumises väljakul keskmiselt kuus minutit ning selle ajaga kogunud 3 punkti mängu kohta, eestlase leping kestab Rocketsiga veel ühe aasta.