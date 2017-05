Abdul-Jabbarist möödunud James vedas Cavaliersi taas võidule

Lühikese koosseisuga alustanud Raptors suutis avaveerandil võtta kõigest kaks lauapalli, Cavaliers haaras poolajaks 14-punktilise eduseisu ning jätkas domineerimist ka kolmandal veerandajal. Taas oli võidu arhitektiks LeBron James, kes viskas 39 punkti (visked väljakult 10/14, kaugvisked 4/6, vabavisked 15/21), võttis kuus lauapalli ning jagas neli resultatiivset söötu.

Taaskord oli kehv päev Toronto staaril DeMar DeRozanil, seekord jäi 11 viskest kaks tabanud ääremängija arvele viis punkti. Raptorsi resultatiivseimaks kerkis pingilt alustanud Jonas Valanciunas, kes viskas 23 silma.

"Ma tunnen end väga hästi," ütles play-off'ide kõigi aegade skooritabelis Kareem Abdul-Jabbarist (5762) möödunud ning teiseks tõusnud James (5777) kohtumise järel. "Mu meeskonnakaaslased teevad head tööd, et mind väljakul leida, mu treenerid teevad head tööd, et mind väljakul leitaks. Ma näen palju vaeva ja lõikan sellest kasu." Jamesist on play-off'ides rohkem punkte visanud vaid Michael Jordan (5987). Cavaliersi staar on käesoleva aasta play-off'is visanud keskmiselt 34,2 punkti mängus.

Kawhi Leonard viskas 34 punkti, jagas kaheksa resultatiivset söötu ning võttis seitse lauapalli ja vedas San Antonio Spursi 121:96 võidule Houston Rocketsi üle, viigistades seeria üks-ühele. Tasavägiselt kulgenud kohtumise otsustas Spurs viimasel veerandajal, mis võideti 33:13. Spursi mängujuht Tony Parker jõudis 26 minuti jooksul visata 18 punkti, kuid vigastas viimasel veerandajal põlve ning ei naasnud tagasi väljakule.

Seekord ei leidnud Rockets abi ka James Hardenist, kes tabas 17 viskest kolm ning lõpetas kohtumise 13 punkti ja kümne korvisööduga. Kahe Texase meeskonna duell jätkub laupäeval Houstonis.