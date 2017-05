Indrek Lillsoo: tõeline play-off - oli verd ja käis kiirabi

"Jälle tuleb Viimsit kiita. Nad nägid eelmise mängu põhjal võimalust ja alustasid sama agressiivselt ja neil õnnestus ka. Tundus, et mingi hetk neil ei jätkunud enam jõudu ja me saime kaitse korda. Sealt edasi saime ise rütmi peale. Lõpp oli tõeline play-off - oli verd näha ja oli ka kiirabi kohal... emotsioone ja kõike," analüüsis HC Kehra peatreener Indrek Lillsoo.

Finaalivastase Põlva Serviti kohta kommenteeris treener: "Põlva on natukene teistmoodi võistkond kui Viimsi. Eks me oleme mõtetes juba varem ka arutanud finaalivastast ehk Põlvat. Eesmärk on võita meistritiitel. Kuidas see õnnestub, eks ole näha mängudes."

Viimsi juhendaja Ain Pinnonen: "Eks me tegime esimese poolaja lõpus liiga palju lihtvigu ja Kehra tuli oma trumpidega kohe lagedale. Võti oli seal esimese poolaja lõpus, kui me kuue värava pealt kukkusime kahe peale. Eks me väsisime ära ka."

"Kui üks viidi kiirabiga minema ja teisel on nina viltu, siis see näitab, et võitlust oli," lisas Pinnonen.