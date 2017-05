Aasta spordiraamatu auhinna laureaat: Rocki riietusruumi ma ei pääsenud

"Ma tegin paar katset küsida, et kuna ma hakkan raamatut kirjutama, siis ma tahaksin play-off mängudel istuda meeskonna riietusruumis ja vaadata, millised suhted meeskonnas on, millised reaktsioonid on pärast võitu või kaotust, millise plaaniga minnakse mängima, kas see õnnestub jne. Ma sinna riietusruumi ei pääsenud..." rääkis Kalmre ETV spordiuudistele.

Kalmre sõnul on Tartu korvpallifännidel vaatamata meeskonna nimevahetusele südames endiselt Rocki nimi: "Paraku on nii välja kukkunud, et kaks korda on Rocki nimi kadunud ja mõlemal korral on meeskonna tase ja meeskonna fännamine millegipärast langenud," tõi Kalmre välja huvitava paralleeli.