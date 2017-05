Kaspar Lees Kehra võidust: mäng oli väga heitlik

Kehra üks liidreid Kaspar Lees nõustus, et mäng oli väga heitlik: "Jah, tõsi, oli heitlik. Ma ei saa öelda, et närv oli suur, aga eks me natuke raskesse seisu ennast panime, et eelmise mängu kodus kaotasime.

Kehra alustas kohtumist taas tagasihoidlikult, kuid suutis teisel poolajal ennast koguda ja lõpuks võita. "Alguses lasime nad jälle eest ära, aga tulime meeskonnana tagasi ja teisel poolajal näitasime enda mängu," selgitas Lees.

"Esimese poolaja lõpus andsime initsiatiivi käest. Meil oli 6-väravaline edu ja see sulas 2-väravaliseks. See oli üks võtmemomente ja oleks võinud juba alguses selle mängu enda kasuks kallutada," kommenteeris kaotajate poolelt Robin Oberg.