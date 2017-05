Aasta spordiraamat räägib korvpallimeeskonna loo

Sel nädalal said kinnitust kuulujutud, mille kohaselt kavatseb Euroopa kergejõustikuliit alustada nullist kontinendi rekordite arvestamist, sest paljude minevikus püstitatud tippmarkide kohal lasub kahtlusvari. Enne, kui tabelid puhtaks lüüakse, pakume teile viktoriini hetkel (veel) kehtivate rekordite kohta. Et asi oleks lihtsam, on kõigi küsitavate alade rekordid ühtlasi ka maailmarekordid.