Mike Powell kavatseb oma maailmarekordi eest kasvõi kohtus võidelda

30. augustil 1991 Tokyos maailmarekordiks 8.95 hüpanud kahekordne maailmameister Powell sõnas BBC-le antud intervjuus, et kuigi hetkel käib jutt veel vaid Euroopa rekorditeraamatu nillimisest, siis on ta vajadusel valmis oma rekordi nimel ka kohtusse minema.

"Ma olen juba oma juristiga ühendust võtnud. Ma mõistan, et on rekordeid, mis on kahtlased, kuid minu tippmark on kindel värk! See on üks spordiajaloo vägevamaid hetki ja räägib loo inimvõimete vägevusest," kommenteeris 53-aastane endine tippsportlane.

"Selle otsusega hävitaksid nad nii palju asju, ilma tagajärgedele mõtlemata. Ükskõik, mis juhtub, ma kavatsen võidelda!" lubas Powell.

Meeste kaugushüpe on ala, kus viimastel kümnenditel pole sportlased suutnud rekordnumbreid ohustada ning enne Powelli hoidis maailmarekordit (8.90) koguni aastast 1968 enda nimel Bob Beamon.

2000-ndatel aastatel on kõige kaugemale suutnud hüpata ameeriklane Dwight Phillips, kes 2009. aasta juunis hüppas ennast 8.74-ga kõigi aegade edetabelis jagama 5. kohta.