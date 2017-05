104 korda koondist esindanud Palmaru: mina veel lõpetanud pole

"Mina lõpetanud ei ole. Miks ei ole [koondisesse kutsutud], tuleb küsida treenerite käest," ütles Palmaru Soccernet.ee-le.

Klubijalgpalli mängis Pärnu JK poolkaitsja eelmisel hooajal Norra esiliigas. "Norras meeldis. Mängutempo on seal kiirem, mäng on jõulisem, liigatase on tugev ja ühtlane. Liigas on 12 võistkonda ja ühelegi mängule vastu minnes ei olnud teada, kes võidab. Ühe võistkonna puhul oli tunda, et nad on natuke kõikidest teistest üle, ja nemad ka kõrgliigasse tõusid, aga teised olid põhimõtteliselt väga sarnase tasemega. Hooaja jooksul sain seal väga kõrge intensiivsusega ja kõva tasemega mänge," rääkis Palmaru, kelle koduklubi Fart sai üheksanda koha.

Nüüd on 104-kordne internatsionaal tagasi Pärnu JK-s ning on olnud alanud hooajal igas mängus resultatiivne. Viimati lõi ta Tallinna Kalevile koguni neli väravat.