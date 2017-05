Jalgpalliliit avas uue kodulehe

Eesti Jalgpalli Liit avas täna aadressil www.jalgpall.ee uue kodulehe, mis on senisest kaasaegsem ja nutiseadmete sõbralik. Samuti on kodulehte lõimitud erinevad sotsiaalmeedia võimalused.

"Võrreldes 2008. aastaga, mil eelmise kodulehe avasime, on infotarbimises palju muutunud: märkimisväärne hulk inimesi kasutavad meie kodulehte nutiseadmetes, suur osa teabest on kolinud sotsiaalmeediasse, kasvanud on videote arv. Seetõttu oli uue kodulehe arendamisel vajadus just nende valdkondadega tegeleda," selgitas jalgpalliliidu projektijuht Juss Tamming.

"Meie kodulehel on mitu funktsiooni: näiteks jalgpallisõprade informeerimine läbi rohkem kui 2000 uudise aastas, klubide ja mängijate jaoks on olulised juhendid ja erinevad võistlustega seotud toiminguid, suurt andmebaasi, kus on protokollid ja mängijate profiilid, vaatavad kõik jalgpallisõbrad, samuti otseülekanded. Arendasime kõiki nimetatud valdkondi edasi ja jätsime alles eelmise kodulehe tugevused, mille hulka kuulub näiteks kalender, kust näeb kõiki konkreetse päeva mänge," lausus Tamming.

Paralleelselt uue kodulehega saavad huvilised jätkuvalt kasutada ka vana kodulehte aadressil vana.jalgpall.ee.

"Ühelt süsteemilt teisele üleminekuga kaasneb kindlasti ka probleeme. Vabandame ebamugavuste pärast! Kutsume üles saatma meile infot ükskõik milliste tõrgete kohta, et saaksime need esimesel võimalusel kõrvaldada," märkis Juss Tamming.