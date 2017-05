Giro korraldajad tühistasid parimale laskujale mõeldud auhinna

Girot korraldava ettevõtte RCS Sport juhtfiguure Mauro Vegni oli pahane, et algatus pälvis ratturitelt ja isegi Rahvusvahelise Jalgratta Liidu asepresidendilt Tom van Dammelt nii palju kriitikat. Vegni sõnul on ta võistlejate ohutusse alati tõsiselt suhtunud, vahendab Rattauudised.ee.

"Tahtsime teha lihtsalt uue auhinna, et tekitada fännides rohkem huvi. Kahjuks ei saanud paljud sellest aru ja teised kasutasid seda ära segaduse tekitamiseks," rääkis Vegni. "Otsustasime, et auhindu me selles kategoorias välja ei anna, kuid võtame aega ja jagame avalikkusega infot laskumistel näidatud kiiruste kohta. Arvan siiani, et auhinna välja andmine oli hea idee. Tulevikku vaadates peame lisama sõitudele uuenduslikkust, sest fännid tahavad järjest rohkem ja rohkem teada ratturite ning nende esituste kohta. Me ei tahtnud, et ratturid seetõttu lisariske võtavad. Soovisime anda välja lisaauhinna nendele, kes ei võida nii palju ja kes pole nii palju tähelepanu keskpunktis."

Laskumistel on juhtunud traagilisi õnnetusi. 2011. aasta Girol hukkus kukkumisel saadud vigastuste tõttu Wouter Weylandt, hiljuti lahkus siitilmast samal põhjusel Tour of the Gilal kukkunud Chad Young.