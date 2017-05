21-aastane Leedu rattatalent leiti surnuna

Itaalias elanud Rumšas kuulus Altopack-Eppela rattameeskonna ridadesse. Ta oli kuni 23-aastaste Leedu meister.

"Sinu naeratus muutis isegi tumedamad päevad helgemaks. Armastame sind alati ega unusta sind kunagi," kirjutas klubi enda Facebooki küljel.

Rumšas on pärit rattaperekonnast. Tema isa Raimondas Rumšas lõpetas 2002. aasta Tour de France’i kolmandana, kuid sattus seejärel dopinguskandaalidesse. Ka vanem vend Raimondas Rumšas juunior on jalgrattur.

Teisipäeval pidid vennad koos treenima minema, aga kuna Linas tundis end kehvasti, jäi ta koju. Kui Vanem vend koju tagasi jõudis, leidis ta Linase surnuna. Esmaspäeval oli noormees kurtnud, et tal on raske hingata ja käis ka arsti juures kontrollis, kuid midagi tõsist ei tuvastatud.

Lühikese aja jooksul on surnud juba kolm jalgratturit. 22. aprillil hukkus endine Giro võitja, 37-aastane Michele Scarponi, kui talle sõitis treeningul auto otsa. Mõned päevad hiljem kukkus 21-aastane Chad Young USA-s Tour of the Gilal ja sai nii tõsiselt viga, et suri haiglas.