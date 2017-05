Laupäeval on Tartusse jooksma oodata kuni 4000 last

Laupäeval, 6. mail toimuvad Tartus Tähtvere spordipargis 35. Tartu jooksumaratoni lasteüritused, kuhu oodatakse lapsi igas vanuses. Eelregistreerimine on avatud 1. maist ning radadest on võimalik valida vastavalt soovile kas 400 meetri, 850 meetri või 2 km pikkune distants. Osalemine on kõigile lastele tasuta.

Klubi Tartu Maraton projektijuhi Oliver Kivimäe sõnul on lõpuks Eestimaale saabunud ilusad ilmad andnud lootust ühe vägeva jooksuürituse korraldamiseks. "Ootame lapsi üle Eesti nautima värskes õhus sportimist. Lisaks leidub kõigile ka nii mõndagi meelelahutuslikku," ütles ta.

"Lasteüritustel on avatud Lõunakeskuse batuudid. Kohal on ka näiteks Sportlandi müügitelk, Lastefondi telk koos meisterdamisnurgaga, maiustada saab suhkruvati ja Balbiino jäätistega ning muidugi müüakse ka erinevaid maratonimeeneid koostöös FIFAA-ga," sõnas Kivimäe. Ta lisas, et korraldajad annavad omalt poolt kõik, et üritusel tegevust jaguks.

Tartu jooksumaratoni lastejooksud on küll Tartu Maratoni Mini Kuubiku sarja kõige suurema osavõtjaskonnaga lasteüritus, kuid tänu sellele, et Heateo jooks toimub ka sel aastal päev varem, 5. mail, on Tähtvere spordipargis lastele ruumi küllaga.

2016. aastal osales lasteüritustel kokku 3579 osalejat, tänavu on korraldajad valmis rajal vastu võtma kuni 4000 last. Lisaks toimuvad nii Otepääl kui Elvas pühapäeval, 7. mail lastejooksud.

Eelregistreerimine on Klubi Tartu Maratoni iseteeninduskeskkonnas avatud 1. maist kuni 4. maini kell 17. Registreeruda saab ka 5. mail 35. Tartu jooksumaratoni võistluskeskuses Lõunakeskuses kell 12-19. Stardipaikades saab registreeruda alates üks tund enne esimese lasteürituste distantsi starti (nii Tartus, Otepääl kui ka Elvas).

Eelregistreerunud saavad stardinumbrid kätte juba reedel, 5. mail võistluskeskusest. Otepää ja Elva lastejooksudele toimub registreerimine ainult stardipaigas.