Marko Meerits: soomlased võtsid mind hästi vastu

Jaanuari lõpus Vaasa Palloseuraga liitunud väravavaht Marko Meerits ütles Eesti – Soome 100+ maavõistluse eel, et Soomes hakati temaga kohe vabalt suhtlema.

"Mõnes kohas on olnud raske punti sisse saada, siin oli kõik hoopis vastupidi ja vabam," tunnistas Meerits jalgpall.ee-le antud intervjuus.

„Kõige esimene asi, mis mulle silma torkas, et siin ei pandud talvel libedaga tänavatele soola, vaid puistati killustikku," lausus ta. "Inimeste vahel suurt erinevust ei ole, vastuvõtt oli väga hea, kõik mängijad ja treenerid olid sõbralikud."

Meeritsal on igatsus kodu järele nagu kõigil teistel, sest pere, tuttavad ja sõbrad on kõik Eestis. "Oma kodune toit on ka kindlasti veidi parem," täpsustas ta.

Meeritsa hinnangul on Eesti – Soome 100+ maavõistlus väga vajalik ja huvitav ettevõtmine, mida kõik tahavad võita. Küsimusele, kes on kokkuvõttes parem, vastas ta kindlalt: "Eesti!"

"Soomes on liiga Eesti omast ühtlasem, kõik võivad kõiki võita. Samas on meie tugevamad klubid täiesti võimelised mängima Soomes kõrgematele kohtadele," arutles Meerits. "Eesti on viimastel aastatel sammu järgi võtnud."

Teatavasti ühendasid Eesti ja Soome jalgpalliliidud jõud, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva suure maavõistlusega, milles peetakse 10. juunil vähemalt 100 mängu. Ettevõtmise ametlikul veebilehel 100games.eu näitas oma huvi osalemise vastu üles 141 võistkonda Eestist ja 105 võistkonda Soomest.