Kulturismi ja fitnessi EM-il esindab Eestit 29 sportlast

Eelmisel aastal võistles kulturismi ja fitnessi Euroopa meistrivõistlustel 42 Euroopa riigist üle 1000 sportlase. Sellel aastal on oodata veelgi rohkem võistlejaid.

Säravat tulemust kulturismis oodatakse Ott Kiivikaselt, kes sellel hooajal on näidanud suurepärast vormi. Eelmisel aastal tõi Kiivikas EM-ilt kulla ning sel aastal on tal võimalus osaleda lisaks ka esimest korda EM-il masters’ite arvestuses. Samuti on väga head konditsiooni kulturistidest näidanud Michael Peterson, kelle jaoks on tegemist esimese rahvusvahelise tiitlivõistlusega.

Ootused on kõrged ka klassikalises kulturismis. Kõige lühemas kategoorias võistleb mitmekordne EM-medalist Rain Kuusnõmm ning -180 cm kategoorias klassikaline kulturist Siim Savisaar. Klassikalise kulturismi juunioride kategoorias teeb oma debüüdi Meinart Möls.

Fitnessi juunioride kategoorias esindab Eestit Lisanna Laanela, kes alles nädal tagasi krooniti ülekaalukalt Eesti karikavõitjaks. Laanela jaoks on tegemist esimese suurema välisvõistlusega.

Rannafitnessis esindavad Eestit juunioride kategoorias Nikita Dvorkin ning oma rahvusvahelise tiitlivõistluste debüütvõistluse teeb meeste pikkuskategoorias -182 cm Janno Uus.

Bodyfitnessis esindavad Eestit neli sportlast. Juunioride kategoorias Alice Mikk, nii masters’ite arvestuses kui ka naiste kategooriates võistlevad Esta Pilt ja Lilian Rannu. Lisaks võistleb veel naiste bodyfitnessi kategoorias -168 cm Tatjana Pudovkina.

Kõige suurem arv sportlasi Eesti koondises astub seekord lavale bikiinifitnessis.

Kõige lühemas, -160 cm kategoorias võistlevad Karina Polovnikova ning kahekordne Eesti absoluutne karikavõitja Jekaterina Remets. Pikkuskategoorias -162 cm võistleb 2017. aasta karikavõitja Janika Aavamägi.

-166 cm naiste seas astuvad üles MM-i finalist Helena Mang ning masters’i MM-i poolfinalist Õnnela Raudsepp. -169 cm kategoorias võistlevad Tuuli Jõgar ning mitmete turniiride võitja Agne Kiviselg.

-172 cm pikkuste naiste seas astub võistlustulle MM-i hõbemedalist Kristina Nuut ning kõige pikemate, üle 172 cm naiste seas osalevad Silja Rämson, Mari Pukk ning EM-i ja MM-i finalist Jane Tammearu.

Bikiinifitnessi juunioride kategooriates võistlevad Karina Polovnikova, Arida Muru, Julia Tšižova ning Lisett Luts.

Masters’i bikiinifitnessi kategoorias astuvad üles Tuuli Jõgar, Mari Pukk, Õnnela Raudsepp ja Julia Smoli.

Koondist saadavad delegaatidena Marek Morozov ja Eleri Õisma.