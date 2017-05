Noarünnakust taastuv Kvitova jagas fännidega rõõmusõnumit

"Loodan, et see pilt teeb teid sama rõõmsaks kui mind! Olen Monacos ja teate, mis? Olen tagasi tenniseväljakul, mängin normaalsete pallidega ja enda armsa sõbra Wilsoni reketiga," kirjutas Kvitova sotsiaalmeedias.

Kvitova langes mullu 20. detsembril Tšehhis enda kodus noaga relvastatud varga ohvriks. Veenäite lugema tulnud töömehena esinenud relvastatud kurjategija tungis Kvitova korterisse ning polnud teadlik sellest, kes seal elab. Kurjategija sundis tšehhitari minema vannituppa, hoides tal nuga kõril ja sellele järgnenud rüseluses tekitas Kvitova vasakule käele (tema mängukäele) sügavaid lõikehaavu. Kurjategija põgenes ning Kvitova helistas politseisse.

Kvitovale tehti Brnos ligi neli tundi kestnud operatsioon, mille käigus opereeriti kõiki tema vasaku käe sõrmi. Arstid prognoosisid, et mängupaus kujuneb vähemalt pooleaastaseks. Mõned nädalad tagasi teatas Kvitova, et ta teeb kõik selleks, et saaks võistlustulle naasta Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel.

"See ei tähenda kahjuks veel seda, et ma kindlasti Pariisis mängida saan. Kuid annan endast parima ja hoian positiivset joont," ütles endine maailma teine reket aprilli keskel.

Prantsusmaa lahtiste põhiturniir algab 28. mail.

Sel nädalal Tšehhi pealinnas Prahas WTA turniiril mängiv taanlanna Caroline Wozniacki rääkis ajakirjanikele, et käis ka Kvitoval külas. "Nägin teda mõned päevad tagasi. Tore oli näha teda naeratamas," sõnas Wozniacki. "Ta tegeleb hoolsalt taastusraviga."

Wozniacki sõnul on kõige tähtsam, et Kvitova suudaks vaimselt temaga juhtunust üle olla. "Kindlasti on see väga raske, aga ta on suurepärane inimene ja ta on positiivne," lausus Wozniacki. "Loodan teda peagi võistlustules näha."