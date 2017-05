Frier: minu töö on Eesti naiste korvpalli juures

Juba 1996. aastal esimest korda Eesti meistriks tulnud Kerdu Arbet-Lenaeri sõnul oli just Rapla publiku soe toetus see, mis aitas neil esimese Eesti naiskonnana võita Balti liigas medali. "Selliseid toetajaid, kes on meil käinud igal mängul, kaasa arvatud Leedus toimunud Balti liiga finaalturniiril, ei oska ma Eesti naiste korvpallist välja tuua," ütles Arbet-Lenaer ETV spordisaatele.

Treenerite tandem Howard Frier ja Gerly Kostla on tiimi vedanud koos nüüd kolm aastat ja mõlemad tahavad ühistööd ka jätkata. "Ma tunnen, et minu töö on Eesti naiste korvpalli juures," lausus Frier. "Minu unistuseks on, et inimesed toetaksid naiste korvpalli samamoodi nagu meeste oma ja seetõttu tahan ma naistega edasi tegeleda."

Kostla lisas: "Ma arvan, et meil on need asjad hästi paigas. Howard on emotsionaalne ja hästi väljapoole inimene, mina aga olen rahulik ja püüan tasakaalustada asju."

Frier ei taha oma osa üle tähtsustada. "Ma olen peatreener, aga teeme kõike Gerlyga koos," tunnistas Frier. "See pole nii, et ainult mina otsustan. Mul on hea meel, et Gerly töötab minu abitreenerina."