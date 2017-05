Varrak: me pole praegu kõige teravamad

Kalev/Cramo peatreener Ala Varrak tunnistas, et meeskond pole parimas seisus. "Pärnu on hästi mänginud, meie aga pole praegu kõige teravamad," ütles Varrak ETV spordisaatele. "Seekord oli lõpp rahulikum kui Kuressaares, aga mäng kulges sama põnevalt."

Kalev/Cramo võib seeriale punkti panna reedel Tallinnas. "Meie tahame seeria ära lõpetada, kuid spordis ei lähe alati nii nagu plaanitud, sest muutujaid on palju," sõnas Varrak. "Võtame vahepeal kergemalt ning vaatame mis reedel saab."

Pärnu on tiitlikaitsjale kõva vastupanu osutanud, sest Kuressaares toimunud avamäng kaotati vaid kahe punktiga. "Püssirohtu peab jaguma ka kolmandaks kohtumiseks," teatas Sadama juhendaja Heiko Rannula. "Need mängud on kasulikud meie noortele ja tagasi hoidma me ei hakka. Meil pole põhjust valget lippu lehvitada."