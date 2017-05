Snuukri asjatundja: Selby trumbiks on stabiilsus

33-aastane Selby suutis korrata oma eelmise aasta võitu ja on kaasaegse snuukri ajastul alles neljas mängija, kes tiitlit edukalt kaitsnud. Finaalis alistas Selby endast kaheksa aastat vanema šotlase John Higginsi, kes karjääri jooksul võitnud neli MM-tiitlit.

Pühapäeval ja esmaspäeval mängitud finaal algas Selby’le raskelt. Ta jäi Higginsi vastu taha 4:10, kuid suutis pühapäeval siiski kolm viimast freimi võita ja kaotusseisu vähendada. Esmaspäeval näitas inglane aga hoopis kõrgemal tasemel sooritusi ning suutis 16 mängitud freimist parem olla koguni üheteistkümnes. See tähendas finaalis võitu numbritega 18:15.

Esikohaduelli analüüsib Eesti Snuukri Föderatsiooni juhatuse liige ja mängijana kodumaa paremikku kuuluv Mario Märtsin. "Selby on kogu hooaja näidanud stabiilselt kõrgeklassilist mängu," ütles Märtsin Vikerraadiole. "Pigem oli üllatuseks Higginsi pääs finaali. Praktika näitab, et kogemused mängivad pikkades mängudes rolli."

Märtsini meelest on Selby trumbiks vaimne ettevalmistus. "Selby üks tugevamaid külgi on taktikaline pool ja oma mänguoskustelt ta kergesti ei lagune," analüüsis Märtsin. "MM-i finaalis võib ärakukkumisi tulla ning meistrit eristabki heast mängijast see, et ta on oma peas võimeline nö reseti tegema."

Märtsin ei näe, kes võiks Selbyle praegu ohtlikusk saada. "Kõige tugevam ja stabiilsem mängija on Selby, aga ma ei oskagi kohe välja tuua, kes võiks talle rivaaliks olla," sõnas Märtsin. "Praegune seis on selline, et kõigepealt on Selby, siis tuleb tükk tühja maad ning seejärel teised mängijad."

Kogu turniir möödus seekord suuremate üllatusteta ja kaugele jõudsid kogenud mängijad. Mario Märtsini sõnul on sama tendentsi peegeldanud kõik lõppenud hooaja kaalukad tippturniirid. "MM-il on väga pikad mängud," lausus Märtsin. "Kui mõni noor peaks sinna jõudma, siis peab tal olema tugev vaimne tasakaalukus."

Tänavused maailmameistrivõistlused olid tähelepanuväärsed ka Eesti snuukri jaoks, sest kvalifikatsioonis tegi kaasa 20-aastane Andres Petrov. Esimeses ringis pidi ta tunnistama inglase Liam Highfieldi selget 10:2 paremust. Siiski jääb Petrovi turniiri kaunistama kohtumises sooritatud 95-punktiline seeria. "Tema jaoks oli tegemist esmakordse kogemusega. Mängija seab endale eesmärgid, mis lisab pingeid. Andres ise ütles, et mäng polnud päris selline, nagu ta lootnuks. Oli reaalne võimalus seada jalule seis 4:4, kuid vastase suuremad kogemused said määravaks," lisas Märtsin.