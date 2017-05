Soome siirduv Laak: olen veel toores, et kaugemale minna

"Hetkel liigun kuldmedalikursil," ütles Laak ETV spordisaatele. "Eksamitest on tehtud eesti keel ja inglise keele kirjalik osa. Kavatsen ka tulevikus haridust omandada, eriti pakub huvi ajakirjandus. Kooli ja sporti pole lihtne ühendada, kuid kes teeb, see jõuab."

Uute ametite valikuks on nüüd aega, sest esimene profileping välisklubiga on 19-aastasel diagonaalründajal sõlmitud. Kuus hooaega Peeter Vahtra käe all kasvanud Laak lõi käed Soome meistri ja eurosarjas mängiva Salo Viestiga, kuigi kosilasi oli Itaalia esiliigast ja Šveitsist. Soome tippklubiga kaheaastase lepingu sõlminud Laak võitis Kohilaga neli Eesti ja kolm Balti liiga meistritiitlit. "Samm Eestist on Soome on minu jaoks paraja suurusega," sõnas Laak. "Olen veel toores, et kaugemale minna. Soomes on jõusaali kultuur hea, kus füüsiliselt hea areneda."

"Soome pole unistuste maa, kus mängida, kuid järgmised kaks aastat näitavad, mis mu võimed on," rääkis Laak. "Praegu ei hakka ma midagi lubama, võtame hooaeg korraga. Esimesed välisaastad näitavad ära, kuidas tulen pingetega toime. Salo on arenemiseks hea ning kavatsen sealt maksimumi võtta."

Enne uue klubi juurde siirdumist ootab Laagi kõva panust aga rahvusnaiskond, kes alustas ühist ettevalmistust, et mängida 31. mail algava MM-valikturniiri teises ringis Soome, Saksamaa, Sloveenia, Prantsusmaa ja võõrustaja Portugaliga. "Olukord on raske, sest meid tiimina koos hoidnud Anu Ennok naiskonda aidata ei saa," lausus Laak. "Alagrupp pole meil kõige hullem. Soome on hammustatav, aga heal päeval ka ülejäänud vastased."