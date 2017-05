CSKA-st jagu saanud Spartak jõudis tiitli lävele

Enne mängu seitsmepunktilist edu omanud Spartak oleks võõrsilmängu kaotuse puhul jäänud kõigest neljapunktilisse eduseisu, kuid sel hooajal head hoogu näidanud spartaklased ei visanud püssi põõsasse ning võitlesid eduseisu hoopis kümnepunktiliseks, vahe teiseks tõusnud Zeniidiga on neli vooru enne hooaja lõppu kaheksa silma, vahendas Soccernet.ee.

Moskva derbit läks võõrsiltiim 32. minutil jaanuaris AC Milanist Moskva Spartakiga liitunud Luiz Adriano väravast juhtima, kuid veteran Aleksei Berezutski viigistas seisu enne poolajavilet. Kuigi CSKA oli juba lootmas, et mäng on tasakaalu saadud ning võimalus võita on ka neilgi, lõi Denis Glušakov 51. minutil seisuks 2:1 ning selle tulemusega kohtumine lõppes.

Teistes kohtumistes teenis järjekordse võidu Rostov, kes on jõudsalt hakanud pärast nigelamat hooaja algust tabeli etteotsa rühkima ning kolmas järjestikune võit on tõsiasi. Seekord võideti Permi Amkarit 1:0.