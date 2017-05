Kuusalu rattarallil juhendab tervisesportlasi Hannes Hermaküla

Laupäeval toimuva Filter maanteekarikasarja avaetapi, Kuusalu 24. rattaralli tervisesõidu rühmajuhiks on sarja patroon ja tuntud telenägu Hannes Hermaküla. 42 km pikkuse tervisesõidu start antakse kell 12.22.

Tegemist on algajatele mõeldud grupiga, mis on mõeldud eelkõige neile ratturitele, kelle treenitus pole kõige parem või kes teevad alaga tutvust ja pelgavad seetõttu suures grupis sõita. Rühmajuht koordineerib seltskonna tööd, juhendab algajaid rattureid ja hoiab tempot jõukohasena. Tervisesõidule on oodatud ka mägiratast omavad rattasõbrad.

Filter maanteekarikasarja selle hooaja avaetappide tervisesõitudel on rühmajuhtideks tuntud inimesed. 21. mail toimuval Elva 32. rattapäeval astub uues rollis üles ajakirjanik Priit Pullerits.

Filter Kuusalu rattarallile on end tuntumatest ratturitest kirja pannud neli eelmist hooaega Cofidise profiklubisse kuulunud Gert Jõeäär, kes nüüd CFC-d esindab. Külalisvõistlejaid tuleb Soomest, Lätist ja Venemaalt.