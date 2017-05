Priit Rätsep ja Lauri Lehtla võitlesid Eestis ja Lätis mudaga

Langel MX1 klassis osalenud Priit Rätsep ja Lauri Lehtla said kvalifikatsioonis kirja vastavalt 3. ja 5. aja. Rätsep sõitis avasõidu esimese poole Harri Kullase järel teisel kohal, kuid pidi oma koha siiski Tanel Leokile loovutama. Lehtla sõitis esikuuiku piirimail ja ületas lõpujoone 7ndana. Rätsep tegi teises sõidus väga hea esituses sõites esimesena lõpetanud Leokil vahetusläheduses ja sai teise koha, Lehtla tegi samuti hea sõidu ja oli 5. Kahe sõidu kokkuvõttes kuulus Rätsepale Leoki ja Kullase järel kolmas koht, Lehtla oli 5.

Eile said Rätsep ja Lehtla Aizpute mudasel rajal MX1 ja MX2 ühises kvalifikatsioonis samuti 3. ja 5. aja. Rätsepa hea hoog jätkus raskel rajal ka esimeses finaalis, kust tal tuli Tanel Leoki ja lätlase Davis Ivanovsi järel 3. koht, Lehtla lõpetas raske katsumuse 12ndana, MX1-s kuulus talle 7s koht. Teisest sõidust tuli Rätsepal aga MX1 arvestuses 4. koht ning Lehtla oli selles arvestuses taas 7.

Kahe sõidu kokkuvõttes saavutasid Rätsep 4. ja Lehtla 7. koha. Meistrivõistlustel langes Rätsep teiseks, kuid ta jääb Aizputes võidutsenud Ivanovsist maha 1 punktiga, ainult ühel etapil osalenud Lehtla on tabelis 10. kohal.

Priit Rätsep: "Pikk ja töine nädalavahetus oli... Laupäeval Langel terve päeva vihma ja külmaga majandada oli suhteliselt ebameeldiv ning boonuseks saime eile Aizputes veel hullema pori. Langel tulid sõitudes 3. ja 2. ning seal oli meil Harri ja Taneliga selline seis, et põhimõtteliselt stardiga jagasime juba kohad ära. Lätis oli samamoodi, et möödasõit juhtus ainult konkurendi eksimusel. Esimese sõiduga olen enam vähem rahul, aga teine sõit kukkusin korra ja sellega kaotasin palju aega, mida tagasi sõita ei suutnud. Natuke raske oli kindlalt ka see, et laupäeva ja pühapäeva vahel pidin vel 5 tundi autoroolis istuma. Suured tänud tiimile ja mehaanikule, kes kahe päeva vältel vaata, et rohkem vaeva pidi nägema kui mina, sest temal tuli tsiklit ette valmistada ja seda mudast pidevalt puhastada."

"Minu jaoks oli see esimene korralik sportlik nädalavahetus üle pika aja, kui tegin kaasa nii Eesti kui Läti meistrivõistluste etapid. Laupäev Langel toimus ikka eriti ekstreemsetes tingimustes, kuna sadas terve päev ning rada oli mõnusalt mudane. Kohad sõitudes olid 7. ja 5. ning kokkuvõttes peale esimest etappi viies, millega olen suures pildis üsna rahul. Siit on hea edasi minna," rääkis Lehtla. "Pühapäeval Lätis õnneks küll enam otseselt ei sadanud, aga varasem vihm oli siiski raja üsna huvitavaks muutnud. Esimeses sõidus suutsin 2017 aastal oma esimesed kaks kukkumist kirja saada, ja seda veel ühel ja samal ringil. Teine sõit sujus mul iseenesest paremini kuigi koht oli sama. Tahaks tänada toetajaid, fänne ja loomulikult meie tiim liikmeid, kelle nädalavahetus oli veel raskem kui sõitjatel!"

MX2 klassis esindab meeskonda tänavu Priidu vend Kristjan Rätsep, kes sai Lange mudases kvalifikatsioonis kirja 10nda aja. Esimene sõit ei alanud tal kõige paremini, kui ta stardikurvis sõitis kokku lätlase Kristers Drevinskisega, kuid ta suutis sõitu jätkata ning ületas hoolimata veel ühest kukkumisest lõpujoone 12-ndana. Teine sõit kulges aga Rätsepal enamus sõidust probleemidevabalt, kuid siis sõitis ta ringigamahajääjaga kokku. Õnneks sai ta sõitu jätkata ning seekord tuli juba korralik 6. koht. Kahe sõidu kokkuvõttes kuulus Rätsepale aga 8. koht.

"EMV esimene etapp algas hommikuse kvalifikatsiooni 10. kohaga, mis stardi jaoks kõige parem ei olnud, kuna vihm oli stardisooned vesiseks ja mudaseks teinud. Esimene sõit ka kõige paremini ei alanud, kuna kukkusin kohe esimeses kurvis koos lätlasega ning pidin poriste kinnastega tagant ettepoole tulema hakkama. Sõit sujus ja suutsin juba poole peal end seitsmendaks sõita, aga siis tegin ise sõiduvea ja päris korraliku kukkumise, õnneks suutsin sõidu siiski lõpetada. Teine sõit algas juba paremini, kus sain esimeste hulgas minema ning sai ilma suurema muda neelamiseta vabalt oma sõitu sõita. Suutsin isegi viiendaks tõusta, kuid siis toimus ringigasaajaga korralik kokkupõrge ning leidsin ennast jällegi maast. Kuna järgmistega oli küllaltki suur vahe, lõpetasin sõidu siiski 6ndal kohal. Päris rahul lõpptulemusega ei ole, kuid tsikli seljas oli tunne hea ning peale selliseid kukkumisi tervena edasi minna on kindel vedamine. Suured tänud ka HRC Eestile, Smartshopile ning PMC-le hea ratta eest sellel hooajal!" võttis oma avaetapi seiklused kokku Rätsep.

"Nädal enne EMV esimest etappi olime kõik väga põnevil, kuna plaan oli Priit saata lahingusse Honda uue 2017 aasta CRF450R mudeliga. Tsikkel ise on küll müügis olnud juba mõnda aega, kuid võistlusvalmiks on ta saanud alles nüüd. Lauri on mudelit testinud 5-6 nädalat ja laupäeval pidi Priidu etteaste uue tsikliga olema. Mängisime aga oma plaanid ümber neljapäeval kui vaatasime ilmateadet, kus ennustati väga halba suusailma, mistõttu olime valmis säästma uut võistlusratast 6.-7. mail Kegumsis toimuvale meie mõistes kodu MM-etapi jaoks. Ilmaennustus pidas paika ning Priit läbis mudafestivali veel eelmise aasta CRF450R mudeliga. Tulemuseks oli 3-2 , mis on EMV alguseks hea ja stabiilne esitus mudas. Esimesed kolm sõitjat olid kõik tasavägised ning kiitus meestele säärase ilmaga sõitmast. Lauri tegi enda selle hooaja teise stardi ning progress on märgatav. Kohtadega 7-5 ja etapi kokkuvõttes 5. kohaga tegi Lauri oodatust parema tulemuse ning pani ennast esimese etapiga ülejäänud hooajaks heale positsioonile. Seega tubli esitus temalt," kiitis tiimijuht Juss Laansoo oma sõitjaid. "MX2 klassi esimeses sõidus oli Kristjanil ebaõnne kui talle stardikurvis lätlane ette kukkus ja Kristjanil polnud kuhugi keerata ning kukkumine oli vältimatu. Mudaga juba stardis kindad määrida on viimane asi, mida sa motokrossis teha tahad ning seega pidi mees sõidust võtma, mis peale kukkumist võtta andis. Teises sõidus oli Kristjan tegemas ülihead tulemust, kuid samuti tabas meest ebaõnn kui järjekordne kaasvõistleja teda hüppe langusel risti rajal ootas. Teadupärast krossitsiklitel pidurid õhus ei toimi ning taas oli kukkumine vältimatu. Hea, et mees terveks jäi ning sõitudega 12-6 kokku 8. koht hooaja alguses pole paha. PMC Addinol Honda Racing liigub nüüd edasi MXGP Kegumsi etapile Lätti, et kodupublikul oleks rohkematele eestlastele kaasa elada. Algav nädal toob seoses sellega tiimile väga kiired ajad. Täname kõiki toetajaid ja poolehoidjaid!"