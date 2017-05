Võrkpallinaiskond alustas Ojametsa käe all MM-mängude ettevalmistustsüklit

Juhendajate käe all alustasid treeninguid 16 pallurit, kellest viis mängisid lõppenud hooajal klubivõrkpalli piiri taga, kirjutab volley.ee. Kahjuks ei saa tänavusest koondisesuvest osa võtta samuti välismaal mängivad Anu Ennok ja Polina Bratuhhina-Pitou. Viimasel viiel aastal Eesti parimaks naisvõrkpalluriks valitud Ennoki koondiseplaanidele tõmbas kriipsu peale hüppeliigesevigastus, Bratuhhina-Pitou jääb eemale perekondlikel põhjustel. Küll on meil nurgaründaja positsioonile võtta aga Rootsi meistrisarja kõige ohtlikum servija Nette Peit ja Soome meistriliiga põhiturniiril paremuselt kolmanda punktisumma kogunud Kristiine Miilen.

Pärast aastast pausi on koondises tagasi Ameerikas õppinud Kadi Kullerkann, kes liitus pärast tudeerimise lõppemist poole hooaja pealt Hollandi meistriliigas mängiva Almelo Eurospediga. Tema õde Liis Kullerkann tuleb koondisesse Saksa meistrisarja hooajalt. Viies välismängija on temporündaja Eliise Hollas, kes pallis lõppenud hooajal Prantsusmaa meistriliigas.

Koondise juhtkonnas toimunud vangerduse käigus vahetasid ühise arutelu ja konsensuse tulemusena senised abi- ja peatreener kohad. Seega on alates tänavu kevadest rahvusnaiskonna peatreeneriks Andrei Ojamets ja teiseks treeneriks Marko Mett. "Ühise arutelu tulemusel leidsime, et koondisega tehtavat tööd on tulemuslikum ja efektiivsem läbi viia, kui antud muudatuse võistkonna sees läbi viime. Põhitöö kõrvalt pole mul isegi kõige parema tahtmise juures võimalik maksimaalselt rahvusnaiskonnale pühenduda ja samamoodi jätkamine ei oleks aus nii minu kui koondislaste suhtes," rääkis eelmisel aastal rahvusnaiskonna juhendajana ametis olnud Marko Mett, kes igapäevaselt on ametis ka kehalise kasvatuse õpetajana. "Minu mõtted, kuidas parimat võimalikku ettevalmistust Eesti naiste rahvuskoondisele MM-valikturniiri mängudeks tagada, ühtivad Andreiga sajaprotsendiliselt ning aitan abitreenerina koondist nii, kuidas oskan," lisas Mett.

"Me ei ole küll nii tugevad kui eelmisel sügisel peetud EM-valiksarja mängudes, ent tulevikule mõeldes saame eelseisvalt valikturniirilt ülihead kogemused," rääkis rahvusnaiskonna peatreener Andrei Ojamets. "Palluritel, kes on eelnevalt olnud rohkem vahetusmängijate pingil või pole üldse koondisesse kuulunud, avaneb nüüd hea võimalus ennast tõestada. Kogu naiste võrkpalli arvestades on tegemist hea arenguetapiga, sest mida suurem on mängijate valik, seda tugevamaks muutub ka koondis. Lähinädalate eesmärgiks on sättida kokkumängu ja hea koostöö leidmise kallal tööd teha ning mängijaid võimalikult heas füüsilises toonuses hoida. Kontrollmängudes tahame proovida mängijaid erinevatel positsioonidel, sest näiteks jäävad Taanis toimuvatelt kohtumistelt riigieksamite tõttu eemale nii Kertu Laak kui Silvia Pertens," lisas juhendaja.

MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud peab rahvusnaiskond 30. maist 4. juunini Portugalis, kus võõrustajate kõrval läheme vastamisi Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, ja Sloveeniaga. Enne valikmänge kohtub koondis 12.-14. maini kolmel korral võõrsil Taaniga ja 26. ja 27. mail sõidame külla lõunanaabritele.

Rahvusnaiskonna koosseis (sulgudes mängija klubi 2016/2017 hooajal):

Nurgaründajad: Raili Kont-Kontson (Tallinna Ülikool), Kristiine Miilen (Rovaniemi Woman Volley, Soome), Nette Peit (Lindesberg Volley, Rootsi), Silvia Pertens (Audentese SG/Noortekoondis), Erle Püvi (TTÜ/Tradehouse)

Temporündajad: Eliise Hollas (Kohila VK/E-Service), Agnes Karm (Audentese SG/Noortekoondis), Liis Kullerkann (Erfurti Schwarz-Weiß, Saksamaa), Eliisa Peit (Kohila VK/E-Service)

Diagonaalründajad: Kadi Kullerkann (Almelo Eurosped, Holland), Kertu Laak (Kohila VK/E-Service),

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe (Kohila VK/E-Service), Liis Noormets (Tartu Ülikool/Eeden), Melissa Varlõgina (Tallinna Ülikool)

Liberod: Kristi Nõlvak (TTÜ/Tradehouse), Loora Orav (Audentese SG/Noortekoondis)

Peatreener: Andrei Ojamets

Treener: Marko Mett

ÜKE treener: Indrek Verro

Füsioterapeut: Hardi Paas

Mänedžer ja statistik: Mihkel Sagar