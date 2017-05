Eestlased välismaal: Vassiljev ja Teniste naasid vigastuspausilt

Jagiellonia 1:0 võidumängus Szczecini Pogońi vastu sekkus Vassiljev mängu varumeestepingilt kohtumise 85. minutil. Ken Kallaste mängis 90 minutit, kuid Kielce Korona jäi võõrsil 2:3 all Poznańi Lechile. Tegu oli esimese vooruga, mis mängiti pärast punktide poolitamist, kus meistritiitli nimel on jäänud heitlusse kaheksa meeskonda. Jagiellonia on 33 punktiga liider, edu Lechi on kahepunktiline. 30 punktiga on 3.-4. kohal vastavalt Varssavi Legia ja Gdanski Lechia. Krakowi Wislal on viiendana koos 23 punkti, Pogońil ja Niecieczal 21 ning Koronal 20 punkti.

90 minutit mänginud Teniste ja Sogndal jäid Norra kõrgliigas 0:1 Lillestrømile. Nädala keskel oli Sogndal karikamängus 6:1 alistanud Fjøra. Karol Mets käis läinud nädalal väljakul kahel korral, kui esmalt alistas Stavangeri Viking karikasarjas 4:1 Riska ning viigistas seejärel liigas 1:1 võõrsil Bergeni Branniga. Nikita Baranovi koduklubi Kristiansund noppis möödunud nädalal kaks võitu – karikasarjas alistati 3:0 Brattvåg, liigas oldi 2:0 üle Strømsgodset. Enar Jääger ja Vålerenga said kirja võidu ja kaotuse, kui karikavõistlustel löödi Grani võrku kaheksa vastuseta palli, kuid liigas vannuti nädalavahetusel 1:2 alla Oddile.

Valgevene meistrivõistlustel tõusis liidriks Barõssavi BATE, kes alistas nädalavahetusel Saligorski Šahtjori 1:0. Nädala keskel oldi sama tulemusega karikavõistlustel üle Bresti Dinamost. Artur Pikk läinud nädalal mänguaega ei teeninud. FK Minsk alistas Sergei Mošnikovi abiga 2:0 Islochi ning tõusis 16 meeskonnaga liigas 12. kohale.

Soome kõrgliigas jätkab nelja vooru järel kaotuseta Andreas Vaikla koduklubi Mariehamn. Viimati võõrustas Mariehamn Vaasa Palloseurat (VPS), kui kohtumine lõppes 1:1. Nii Vaikla kui ka VPSis pallivad Marko Meerits ja Markus Jürgenson tegid kaasa 90 minutit. Mihkel Aksalu ja Seinäjoki JK viigistasid viimati 3:3 HIFKiga, Ats Purje ja Kuopio Palluseura jäid 0:1 alla Tampere Ilvesele. Kaotusega pidi leppima ka Marek Kaljumäe, kui tema koduklubi PS Kemi kaotas võõrsil 1:3 Rovaniemi Palloseurale. Eestlaste klubidest on tabelis kõrgeimal kohal Mariehamn, kui neljast mängust kogutud kuus punkti annavad neile hetkel kolmanda koha.

Aserbaidžaani meistrivõistlused lõppesid Sergei Zenjovi ja Gabala jaoks teise kohaga. Liiga võitis Qarabag 62 punktiga, Gabala kogus teisena kümme punkti vähem. Läinud nädalal lõi Zenjov oma koduklubi eest ka värava, kui esmaspäeval alistati 4:3 Bakuu Inter. Nädalavahetusel jäi Gabala Zenjovi abita 1:2 alla Sumqayıtile. Nüüd ootab Gabalat ees karikafinaal, kui reedel kohtutakse otsustavas matšis Qarabagiga.

Läinud nädala alguses mängis Mattias Käit 90 minutit, kuid Fulhami U-23 kaotas 1:4 Wolverhampton Wanderersi eakaalastele. Fulhami U-23 lõpetas hooaja neljanda kohaga, mis tähendas neile pääsu i mängudele, kus selgitatakse välja meeskond, kes pääseb lisaks Swansea City U-23-le järgmiseks hooajaks 1. divisjoni.

Eile käisid väljakul kaks Eesti koondislast. Ragnar Klavan ja Liverpool noppisid tähtsa võidu Inglismaal Premier League’is, kui alistati võõrsil 1:0 Watford. Klavan sekkus mängu vahetusest kohtumise 87. minutil. Siim Luts kuulus Tšehhi kõrgliigas oma meeskonna algkoosseisu, kui Bohemians 1905 jäi 1:4 alla Libereci Slovanile.

Tarmo Kink vaatas läinud nädalal kaht mängu varumeestepingilt, kui Mezőkövesd-Zsóry jäi esmalt Ungari karikavõistluste poolfinaali avamängus 0:2 alla Vasasele ning seejärel liigas 1:3 Ferencvarosele. Varumehe rolliga pidi leppima Ilja Antonov, kui SV Horn kaotas Austria esiliigas 0:2 Floridsdorfer AC-le. Mänguajata jäi Frank Liivak, kuid FK Sarajevo alistas Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel võõrsil 3:0 Bijeljina Radniki. Kevin Kauberi koduklubi Jelgava jäi Läti meistrivõistlustel 0:3 alla Riiale, Kauber jälgis kohtumist varumeestepingilt.