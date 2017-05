Los Angelest eelistanud Warriorsi mängijate arvates on Utah's liiga igav

"Los Angeleses jätkub sul mängu jaoks alati energiat, aga Utah's sa lihtsalt istud," sõnas Andre Iguodala ESPN-ile. "Los Angeleses on teistsugune atmosfäär, Utah' oma võib sind unele suigutada. Sa tead, et mängid play-off'ides ja peaksid mängu eel olema elevil, aga siin ei käi see nii lihtsalt."

"Los Angeleses on rohkem kohti, kus õhtust süüa," tõdes Matt Barnes. "Seal on rand ja päike ning minul ka perekond. Ma arvan, et mängijaid tõmbab Los Angelese poole. Utah's pole mingit ööelu. Mängijad tahavad vahepeal õhtuti ka väljas käia, kuid me keskendume loomulikult mängude võitmisele."

"Ma ei ole Utah's kunagi klubis käinud," lisas ka Kevin Durant. "Hotelli lähedal on mõned restoranid, aga neid pole palju. Los Angeles on lihtsalt suurem, see on ainus erinevus."

Siiski tõid mängijad välja ka Utah' positiivseid külgi. "See võib ka hea olla - nüüd veedame me aega koos, sest meil pole muud teha," sõnas Iguodala. "Nii see käib, sarnane olukord on ka Oklahoma Citys. Ma arvan, et ma ei ole Oklahoma Citys kunagi isegi filmi vaatamas käinud."

"Los Angelese probleemid on enesestmõistetavad," jätkas Iguodala. "Väljas olles on kell järsku 2 või 3 öösel ja sa ei pruugi sellest arugi saada, sest nii palju asju on teha. See ei pea olema füüsiliselt koormav tegevus, energiat võib ka vaimselt kulutada, sest sa suhtled nii paljude erinevate inimestega."

Teiste Warriorsi staaride sõnul pole loomulikult tähtis, kelle vastu ja kus mängitakse. "Käes on play-off'id," ütles Draymond Green ESPN-ile. "Play-off'ide ajal ei huvita ööelu kedagi." "Meie mängijad on distsiplineeritud," kinnitas ka Stephen Curry. "Nad teavad, kuidas mistahes linnas käituda. Loomulikult on meie mängijad rohkem harjunud Los Angelese kui Salt Lake Cityga, aga kui sa hakkad play-off'ide ajal mõtlema mänguvälistele tegevustele, on sul juba prioriteedid paigast. Meie jaoks on see ärireis."

Warriorsi ja Jazzi seeria avakohtumine algab Eesti aja järgi hommikul kell 5.30.