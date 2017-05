Norra rallilegend: kui Tänak Ogier'lt õpib, on teil maailmameister olemas

"Ogier on väga tugev sõitja," kinnitas 2003. aastal maailmameistriks tulnud Norra rallilegend Petter Solberg ERR-ile. "Prantsusmaal oli tal küll probleeme, kuid tuli ikkagi teiseks. Tänakul läks Korsikal teelt väljasõiduga õnnetult. Hyundail on praegu kiireim auto. Citroen areneb ja tundub, et nad on Argentinas juba palju kiiremad. Ogier on aga praegu parim sõitja ja Tänak peab temalt nii palju õppima, kui võimalik ja teil on tulevane maailmameister olemas."

"Mul on Argentinast vaid head mälestused," tunnistas aastatel 2004-2012 koguni üheksal korral maailmameistriks tulnud prantslane Sebastien Loeb. "See on tore ralli, ilusate katsetega ja päris suurte hüpetega. Panime autosid erinevates olukordades proovile. Seal oli alati lõbus sõita."

"Argentina ralli on selline kiire ralli, seal on palju inimesi, kes on rallist tõeliselt innustunud," rääkis 2000. ja 2002. aastal MM-karussellis triumfeerinud soomlane Marcus Grönholm. "Väga tore maa, kus võistelda ja tore ralli. Kiiruskatsed on tõeliselt keerulised, teekate on vahelduv, seal on nii üht kui teist. Samas on see väga kütkestav."

"See on väga hea, et tuleb erinevaid võitjaid. Loomulikult hoian soomlastele pöialt, kuid võimalusi on paljudel. Ogier on nii kindel ja tasakaalukas, et küll ta võidab selle MM-tiitli jälle. Tema on parim ja küllap ta võidab. Tänakule ütlen ainult, et gaas põhja ja õnnestumisi. Kiirust tal jätkub. Seekord kõik õnnestub ja võit tuleb. Vaatame, kuidas tal läheb. Tänak võidab kindlasti mõne ralli, kuid ilmselt veel mitte MM-tiitlit."