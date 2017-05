Tallinna ralli lükkub korraldajate otsusel sügisesse

"Põhjuseid ralli korraldamise aja muutmiseks on kaks," lausus Margus Ristlaan portaalile rally.ee. "Esiteks teede seisukord. Viimane lumi tegi Vaimõisa katse selliseks, et seal praegu sõita ei saa." Teise faktorina ralli kuupäeva muutmiseks nimetas ralli direktor asjaolu, et võistlejate registreerimine on olnud loid ja oma osavõtust oli teatanud vaid 24 võistluspaari.

"Uut kuupäeva ei ole veel kinnitatud, kuid nihutame ralli sügisesse," ütles Ristlaan. Ilmselt saab võistlus toimuma septembri keskel.