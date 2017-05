Briti maratonilegend peab rekordite tühistamist argpükslikuks sammuks

2003. aastal Londonis naiste maratoni maailmarekordi purustanud ning kaks aastat hiljem Helsingis maratoni maailmameistriks tulnud britt Paula Radcliffe arvab, et Euroopa kergejõustikuliidu plaan rekordite tühistamisega nn "puhtalt lehelt" alustada on argpükslik ja arusaamatu.

"Ma nägin oma rekordite püstitamisel suurt vaeva ja nad jäävad minu jaoks alati kehtima," tõdes Radcliffe Twitteri vahendusel. "Ma tean, et nad on püstitatud kõiki reegleid järgides ja ma olen nende üle uhke."

"Alaliitudel on kohustus dopingupuhtaid sportlasi kaitsta, kuid nad ei saa sellega praegu hakkama. Me pidime dopingupatuste vastu võitlema, nad ei suutnud meile võrdseid tingimusi luua, me kaotasime tänu dopingupatustele medaleid, hetki ja auhinnaraha ja nüüd võime nende tõttu jääda ilma ka oma rekorditest."

Euroopa kergejõustikuliit tõi teisipäeval välja, et tulevikus peaks maailma- ning Euroopa rekordeid olema võimalik püstitada vaid ametlikel võistlustel, kus on garanteeritud kohtunike ja tehnilise varustuse kõrgeim tase ning rekordid peaks saama ametlikuks vaid siis, kui sportlane on võistlusele eelnenud kuul andnud kokkulepitud arvu dopinguproove. Lisaks peab rekordi püstitamisele järgnenud dopinguproovi hoiustama nii, et seda saaks uuesti testida ka kümne aasta pärast.

"Kuigi me teeme edusamme, ei usu ma, et praegu käibel olevad testid suudaks kõik dopingurikkumised tuvastada," jätkas Radcliffe. "Seega miks rekordid praegu tühistada? Kas me tõesti arvame, et 2015. aastal püstitatud rekord on puhas ning 1995. aasta oma mitte?"

"See teeb mulle haiget ja ma tunnen, et EAA plaan kahjustab mu mainet ja väärikust. See on kohmakas ja argpükslik viis mõned kahtlased rekordid vaiba alla pühkimise teel tühistada. Ajal, mil kergejõustiku jaoks on niigi raske end turustada, on pakutu avalikkuse jaoks segadust tekitav. Kuidas seletatakse inimestele, et staadioni-, klubi- ning rahvusrekordid on paremad kui maailmarekordid või kustutatakse ka need?"

Teisipäeva hommikul andis Radcliffe ka telefoniintervjuu BBC-le, kus kinnitas oma pahameelt.