TÄNA | Meistrite liiga poolfinaalid algavad Madridi derbiga

Madridi klubid kohtusid omavahel ka 2016. ja 2014. aasta finaalides, mõlemal korral saatis edu Reali. Samuti lülitas Real Atletico konkurentsist 2014/15 hooaja veerandfinaalis. Reali prantslasest peatreeneri Zinedine Zidane'i sõnul ei mängi minevik täna õhtul aga mingit rolli.

"See, et me oleme neid Meistrite liigas varem võitnud, ei tähenda midagi," ütles Zidane esmaspäeval reporteritele. "Samuti ei mõtle ma võimalikust finaalist. Me peame homse (tänase) mängu võitma, me oleme selleks hästi valmistunud."

Reali poolelt peavad kohtumise vahele jätma vigastuste küüsis vaevlevad Pepe ning Gareth Bale, küll kuulub taas võistkonda keskkaitsja Raphael Varane. Reali rivaali Atletico argentiinlasest peatreener Diego Simeone kiitis mängu eelõhtul Reali peatreeneritoolil esimest täispikka hooaega tegevat Zidane'i, kuid lisas, et meeskond peab finaalipääsu nimel endast kõik andma.

"Zidane'i töö on olnud suurepärane, ta on oma meeskonna väga heale tasemele viinud. Nad üritavad kohtumist hästi alustada ning koheselt kõrgelt pressida." "Me peame oma emotsioone kontrollima," lisas Atletico kapten Gabi. "Me kõik tahame finaali jõuda, kuid me peame oma emotsioone talitsema, kui tahame täiuslikult mängida ja Reali alistada."

Kordusmäng toimub Vicente Calderonil 10. mail. Homme kohtuvad teise poolfinaali avamängus Monaco ja Torino Juventus, kelle kordusmatš peetakse 9. mail. Meistrite liiga finaal toimub Cardiffis 3. juunil.