VIDEO | Penguinsi staar Crosby lahkus kaotusmängus peavigastuse tõttu jäält

Harti trofeele ehk liiga kõige väärtuslikuma mängija tiitlile kandideeriv Crosby sai vigastada viis ja pool minutit pärast avakolmandiku algust, kui Capitalsi ründaja Aleksandr Ovetškin viis Crosby värava all tasakaalust välja ning Matt Niskanen talle seejärel sisse sõitis. Niskanen sai 5+10-minutilise karistuse, Crosby lahkus mõni minut hiljem jäält omal jalal, kuid ei naasnud tagasi mängu.

Another look at the Crosby injury. Ovechkin also got him with the stick up high & took out his leg just prior to the Niskanen hit pic.twitter.com/Z0TAbKJXyv