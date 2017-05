Pikalt puhkuselt naasnud Cavaliers alustas teist ringi võidukalt

Idakonverentsi avaringis Milwauke Bucksi koondskooriga neli-kaks alistanud ning seetõttu viimati reedel väljakul käinud Raptors oli kolmandal veerandajal korraks ka 25 punktiga maas ning ei kujutanud endast tiitlikaitsjale erilist ohtu.

"Meie energia oli fenomenaalne," sõnas 35 punkti visanud ja kümme lauapalli võtnud Cavaliersi superstaar LeBron James. "See oli meie jaoks suurepärane algus." Avaringi mängudes Indiana Pacersi vastu kokku vaid 12 korvisöötu jaganud Kyrie Irving kostitas esmaspäeval kaaslasi kümne resultatiivse sööduga ning lisas 24 silma, Kevin Love'i arvele jäi 18 punkti ja üheksa lauapalli. Raptorsi duo Kyle Lowry ja DeMar DeRozan kombineeris 39 punkti.

Pall pandi mängu ka läänekonverentsi teises ringis, kui Houston Rockets tabas 50 kaugviskest 22 ning alistas San Antonio Spursi 126:99. Ükski meeskond pole play-off-seeriates Spursi vastu varem nii palju kaugviskeid üritanud ega tabanud. Kolmandal veerandajal ka 39 punktiga juhtinud Rocketsi eest viskasid kahekohalise punktisumma kuus meest, Trevor Ariza arvele jäi 23 silma ning meeskonna liider James Harden sai kirja 20 punkti ja 14 resultatiivset söötu.

